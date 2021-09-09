Стоимость газа в Европе поднялась до исторического максимума. Ноябрьский фьючерс на нидерландском газовом хабе TTF торговался 9 сентября более чем по 700 долларов за тысячу кубометров.

За 24 часа рост цен на голубое топливо составил 3%. Об этом свидетельствуют данные торов лондонской биржи ICE.

На их открытии в четверг газ стоил 679 долларов за тысячу кубометров. Его стоимость в течение дня резко пошла вверх и побила предыдущий рекорд.

На открытии торгов в четверг цена составляла $679 за 1000 куб. м, но в течении дня начала резко расти и побила предыдущий рекорд от 6 сентября. В понедельник европейский газ стоил до 660 долларов за указанный объем.