Цена малоизвестной криптовалюты Solanа сильно взлетела

Малоизвестная криптовалюта Solana стала седьмой по стоимости. За последний месяц Solana подросла почти на 220%. Об этом написал Euronews.

Токен выпустили только 18 месяцев назад, но его рыночная стоимость уже превысила 30 миллиардов долларов. Основная причина, по которой Solana оказалась в центре внимания, — невзаимозаменяемые токены (NFT).

Solana выросла в цене из-за августовского ралли NFT. В результате него общий объем продаж этого вида токенов побил рекорд в 900 миллионов долларов. Компания занимается также проектами децентрализованного финансирования.

Solana большое внимание обращает на так называемые умные контракты. Этот механизм автоматизирует соглашения, чтобы каждая сторона была уверена в результате. Кроме того, он исключает посредников и делает процесс торговли более быстрым.

Предприятие использует криптографическую технологию «Доказательства истории». Она дает возможность произвести сотни тысяч транзакций в секунду и стимулирует доверие клиентов к блокчейну.

Эксперты считают, что Solana — потенциальный соперник Ethereum. Используемая для торговли этой валютой технология меньше стоит и имеет более высокую скорость транзакций.