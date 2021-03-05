Цена квадратного метра в Петербурге поднялась в цене

За прошедшую зиму стоимость квадратного метра в новостройках Северной столицы увеличилась на 7% — до 152,7 тысячи рублей, а в пригородах — на 8% и достигла 99,3 тысячи рублей. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости».

В 2020 году банки снизили процент ипотечного кредита, поэтому деньги на покупку недвижимости понадобились многим клиентам. «Финансовые организации щедро ссужали деньги на квартиры. Опасаясь колебаний курса рубля, потребители превращали банковские депозиты в квадратные метры», — рассказали аналитики консалтинговой группы SRG. В результате спрос превысил предложение, большинству горожан не хватило квартир. После резкого дефицита жилья на продажу, «квадраты» достаточно поднялись в цене. В 2020 году стоимость квадратного метра в Петербурге резко взлетела. Стоимость недвижимости с февраля 2020-го по этот же месяц 2021-го увеличилась на 22,75%. Стоимость одного «квадрата» поднялась на 118 397 тысячи — до 141 166.