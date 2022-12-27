Деньги 27 декабря 2022, 20:25 Цена газа в Европе упала ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с февраля Стоимость газа в Европе снизилась до 850 долларов за тысячу кубов впервые с 21 февраля Pxhere

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Цены на газ в Европе вечером 27 декабря упали ниже 850 долларов за тысячу кубов впервые с 21 февраля 2022 года. Такие данные приведены на лондонской бирже ICE.

В целом с начала дня цена упала примерно на 7%. Январские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 3%. Торги открыли на отметке 882,1 доллара за тысячу кубометров. Их стоимость по состоянию на вечер вторника опустилась на 7% и составила 849,68 доллара.

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Двадцать третьего декабря на торгах цена на газ в Европе рухнула до 900 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 июня. Стоимость голубого топлива начала падать после решения стран Евросоюза установить предельные цены. Потолок составит 180 евро за мегаватт-час, а ограничение вступит в силу в феврале 2023 года.

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны Европы уйдут в глубокий и долгосрочный кризис из-за дефицита газа. Он заверил, что высокая цена на голубое топливо сохранится и не сможет вернуться на уровень начала 2021 года. Тогда тысяча кубометров газа была на отметке 200-250 долларов.