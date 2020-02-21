Цена доллара рекордно увеличилась из-за коронавируса

По информации сайта «Утро.ру», инвесторы активно продают рисковые активы и покупают американскую валюту. Рекордный рост доллара связан с распространением коронавируса из Китая.

«Более показательным является падение доходностей по казначейским обязательствам США. К середине европейских торгов доходность по 10-летним американским бумагам упала до 1,55%. Соответственно, нацвалюта хоть и обладает высокой положительной доходностью, но пока способна сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне», — отметил ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков

Ранее Центробанк установил официальный курс валют на пятницу 21 февраля. Курс доллара вырастет на шесть копеек и составит 63,7413 рубля.