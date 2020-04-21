Цена Brent обвалилась до значений 2002 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent ускорила падение до 26,24% к уровню закрытия предыдущих торгов. На лондонской бирже ICE она торговалась на отметке 18,27 доллара за баррель.

Об этом свидетельствовали данные биржевой площадки на 12:34 по московскому времени. Нефть сорта Brent в последний раз опускалась ниже 19 за баррель в январе 2002 года. Об этом написал ТАСС. Однако уже по состоянию на 12:40 стоимость этой марки поднялась до 19, 09 доллара за баррель.

Вечером 20 апреля цены на нефть марки WTI с поставкой в мае упали до отрицательных значений. Это произошло впервые в истории. Цена контрактов в ходе торгов превысила значение минус 40 долларов за баррель. После этого начали дешеветь и другие сорта. Как сообщил РБК, сейчас июньские фьючерсы WTI стоят 11,79 доллара за баррель.

Ранее экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко рассказал «360», с чем связана отрицательная стоимость нефти бренда WTI.