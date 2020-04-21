    21 апреля 2020, 13:28

    Цена Brent обвалилась до значений 2002 года

    Наза Салех Захи

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent ускорила падение до 26,24% к уровню закрытия предыдущих торгов. На лондонской бирже ICE она торговалась на отметке 18,27 доллара за баррель.
    Цена Brent обвалилась до значений 2002 года

    Об этом свидетельствовали данные биржевой площадки на 12:34 по московскому времени. Нефть сорта Brent в последний раз опускалась ниже 19 за баррель в январе 2002 года. Об этом написал ТАСС. Однако уже по состоянию на 12:40 стоимость этой марки поднялась до 19, 09 доллара за баррель.

    Вечером 20 апреля цены на нефть марки WTI с поставкой в мае упали до отрицательных значений. Это произошло впервые в истории. Цена контрактов в ходе торгов превысила значение минус 40 долларов за баррель. После этого начали дешеветь и другие сорта. Как сообщил РБК, сейчас июньские фьючерсы WTI стоят 11,79 доллара за баррель.

    Ранее экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко рассказал «360», с чем связана отрицательная стоимость нефти бренда WTI.