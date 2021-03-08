Цена биткоина за сутки выросла более чем на 5%

Цена биткоина в ходе торгов в воскресенье, 7 марта, росла на 5,06%, достигнув отметки в 51 541 доллар, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На этом рост стоимость самой популярной криптовалюты в мире не остановился, и уже через несколько минут цена за биткоин уже составляла 51 650 долларов.

На бирже Binance биткоин торговался на максимальной за последние сутки отметке в 51 688 долларов.

Стоимость криптовалюты продолжает расти практически ежедневно. Цены стали резко увеличиваться во второй половине декабря 2020 года. Тогда биткоин преодолел отметку в 20 тысяч долларов.

В конце февраля 2021 года речь шла уже о 57,11 тысячи долларов. После стремительного взлета самая популярная криптовалюта просела до 44,1 тысячи долларов, но ненадолго. Вскоре после этого биткоин снова начал расти в цене. Так, 2 марта во время торговой сессии стоимость этой криптовалюты поднялась на 10,05%.