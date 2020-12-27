Цена биткоина впервые превысила $26 тысяч
Биткоин в очередной раз побил исторический рекорд. Цена одной единицы электронной валюты уже перевалила за отметку в 26 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 27 декабря, 00:15 стоимость биткоина равняется 26 469 68 долларов.
Всего с середины декабря цена биткоина била рекорды несколько раз. Впервые стоимость перевалила за 20 тысяч долларов 16 числа. За сутки произошел скачок сразу на 12%. За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.
20 декабря стоимость самой популярной в мире криптовалюты достигла нового максимума в 24 161,25 доллара за единицу. Следующий скачок был зафиксирован 26 декабря. Тогда стоимость биткоина перевалила за отметку в 25 тысяч долларов. При этом повышение цены оказалось кратковременным, так как криптовалюта остановилась на 24,8 тысячи.
«360» спросил у экономиста и владельца первого профессионального агентства по оценке цифровых активов в России, с чем связано подорожание валюты и чего ждать дальше.