Цена биткоина впервые превысила $26 тысяч

Всего с середины декабря цена биткоина била рекорды несколько раз. Впервые стоимость перевалила за 20 тысяч долларов 16 числа. За сутки произошел скачок сразу на 12%. За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.

20 декабря стоимость самой популярной в мире криптовалюты достигла нового максимума в 24 161,25 доллара за единицу. Следующий скачок был зафиксирован 26 декабря. Тогда стоимость биткоина перевалила за отметку в 25 тысяч долларов. При этом повышение цены оказалось кратковременным, так как криптовалюта остановилась на 24,8 тысячи.

«360» спросил у экономиста и владельца первого профессионального агентства по оценке цифровых активов в России, с чем связано подорожание валюты и чего ждать дальше.