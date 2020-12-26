Цена биткоина впервые перевалила за $25 тыс

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 25 тысяч долларов. При этом повышение цены оказалось кратковременным, так как криптовалюта остановилась на 24,8 тысячи.

Согласно данным CoinDesk, цена биткоина поднималась до 25,013 тысячи долларов. Рост составил более 6%, но затем криптовалюта резко поползла вниз. К 07:30 мск стоимость биткоина составляла 24,821 тысячи долларов. В итоге цена подросла на 5,5%.

Предыдущий рекорд биткоин поставил 20 декабря. Его стоимость превысила 24 тысячи долларов за единицу. Тогда на долю биткоина приходилось примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.

Всего с середины декабря цена биткоина увеличилась на пять тысяч долларов. Впервые стоимость перевалила за 20 тысяч долларов 16 числа. За сутки произошел скачок сразу на 12%. За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев заявил, что не стоит надеяться на значительный рост курса, пишет РБК. При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что может произойти не только обрушение, но и увеличение стоимости.