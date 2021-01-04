Цена биткоина рухнула после рекордного роста

3 января стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов. Цена начала падать в районе полудня. Сначала стоимость этой криптовалюты резко снизилась на 9,5% — до 30 833 долларов. Падение продолжается в течение полутора часов.

Экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган накануне заявил, что быстрый рост криптовалюты — это «разгон для спекулянтов», поэтому коррекция ее стоимости неизбежно произойдет в ближайшее время.

Коган связал стремительное увеличение цены биткоина с приходом на рынок большого количества новых игроков.