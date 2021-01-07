Цена биткоина превысила историческую отметку в 37 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку 37 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные торгов CoinMarketCap в четверг, 7 января. По состоянию на 02:55 по московскому времени стоимость криптовалюты выросла на 7,48% и установилась на отметке 37 002 доллара.

Однако спустя всего несколько минут биткоин частично потерял свои позиции и торговался в районе 36 833 долларов.

Подорожание биткоина на бирже Binance, являющейся крупнейшей по объему торгов криптовалютами, составило 6,52%, пишет РИА ФАН. С начала 2021 года его рост превысил 20%.

Накануне стоимость биткоина обновила предыдущий рекорд. 6 января одна монета самой популярной криптовалюты выросла в цене до 35 тысяч долларов.

Биткоин показывает стремительный рост из-за того, что на рынок криптовалюты вышло много новых игроков, считает экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган. В беседе с ИА Nation News он рассказал, что стремительный рост криптовалюты — это «разгон для спекулянтов» и коррекция стоимости в ближайшее время неизбежна.