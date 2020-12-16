Цена биткоина обновила исторический максимум

Свой последний рекордный курс биткоин демонстрировал в конце ноября. Тогда он поднялся до 19 800 долларов, но нарасти до 20 тысяч так и не смог.

До этого максимальные показатели криптовалюта демонстрировала осенью 2017 года, когда впервые достигла стоимости 19 783 доллара. После пика биткоин начал терять в цене и обвалился к концу 2018 года до 3,5 тысячи долларов.

В этом году из-за пандемии коронавируса и падения мировых рынков и цен на нефть криптовалюта начала дорожать. К октябрю курс биткоина составлял 10 700 долларов. За неполные три месяца цена увеличилась в два раза.

По мнению экспертов, криптовалюта может повторить сценарий 2017 года. При этом достигнутые сейчас 20 тысяч долларов — это не предел. Но падение специалисты предсказывают достаточно мягкое и медленное.