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    16 декабря 2020, 18:23

    Цена биткоина обновила исторический максимум

    Анатолий Минкин

    Впервые за всю историю существования курс криптовалюты биткоин превысил 20 тысяч долларов. По данным платформы Coinmarketcap, анализирующей данные 20 криптобирж, в ходе торгов биткоин прибавил 6,65%. Теперь за одну «монету» дают 20 647,23 доллара.
    Цена биткоина обновила исторический максимум

    Свой последний рекордный курс биткоин демонстрировал в конце ноября. Тогда он поднялся до 19 800 долларов, но нарасти до 20 тысяч так и не смог.

    До этого максимальные показатели криптовалюта демонстрировала осенью 2017 года, когда впервые достигла стоимости 19 783 доллара. После пика биткоин начал терять в цене и обвалился к концу 2018 года до 3,5 тысячи долларов.

    В этом году из-за пандемии коронавируса и падения мировых рынков и цен на нефть криптовалюта начала дорожать. К октябрю курс биткоина составлял 10 700 долларов. За неполные три месяца цена увеличилась в два раза.

    По мнению экспертов, криптовалюта может повторить сценарий 2017 года. При этом достигнутые сейчас 20 тысяч долларов — это не предел. Но падение специалисты предсказывают достаточно мягкое и медленное.