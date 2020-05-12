Снижение цен на топливо в России может прекратиться

Оптовые цены на топливо в России выросли в мае. Это произошло на фоне восстановления цен на нефть. Однако такая динамика может прервать наметившийся тренд на снижение розничных цен на топливо.

С начала мая на бирже СПбМТСБ цена АИ-95 и АИ-92 выросла почти на 6%, до 42,3 тысячи и 41,5 тысячи рублей за тонну соответственно, пишет газета «Коммерсант». Подъем цен на топливо на бирже возобновился с конца апреля после падения, которое было вызвано снижением спроса из-за мер, введенных в качестве борьбы с распространением коронавируса. При этом цены в оптовом звене в последние три недели растут вслед за котировками нефти и ожиданиями смягчения карантинных мер, что приведет к росту спроса.

В апреле же стоимость топлива на АЗС незначительно снижалась. Это происходило на фоне снижения спроса. Потребительские цены на бензин, по данным Росстата, в апреле снизились на 0,2% по сравнению с мартом. За неделю, которая завершилась 6 мая, литр бензина по России в среднем подешевел на две копейки.

Однако, аналитики не ждут роста цен на АЗС. При этом они отмечают, что потенциал их снижения тоже ограничен.