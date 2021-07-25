Минсельхоз рассказал о мерах стабилизации цен на подсолнечное масло

Урожай подсолнечника и меры по ограничению экспорта позволят сохранить стабильный уровень цен на подсолнечное масло. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в официальном сообщении министерства сельского хозяйства России.

В тексте документа сказано, что в этом году ожидается повышенный урожай подсолнечника, который вместе с уже принятыми мерами позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить стабильные цены.

В 2020 году самообеспечение растительным маслом составило 195,9%. За последний месяц цена на эту продукцию не менялась и составила 94,2 рубля за один литр. Производители получили возмещение части затрат для сохранения рентабельности и выполнения соглашения по стабилизации цен.

В первом полугодии на мировых рынках произошло повышение цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта. Это связано со снижением урожая сезона 2020 года. В результате объемы производства снизились. В этом году министерство ожидает увеличение урожая и подключение к работе новых перерабатывающих заводов в Курской и Липецкой областях.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев подтвердил прогнозы министерства. Он пояснил, что снижение объемов производства подсолнечного масла происходит каждый год с апреля по август. Это связано с тем, что заканчиваются запасы сырья прошлого урожая.

«С сентября объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года», — пояснил он.

По словам эксперта, ограничение экспорта позволит загрузить перерабатывающие производства на 90%. Повышение цен в на подсолнечное масло с конца 2002 года он связывает с сокращением объемов выпуска из-за нехватки урожая. Тогда производители выпускали на 10% меньше продукции чем годом ранее.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года производство нерафинированного подсолнечного масла уменьшилось на 2,7 миллиона тонн. Это на 17,2% меньше чем за аналогичный период 2020 года.

За последнюю неделю средняя цена на подсолнечное масло выросла на 0,2%. В 37 регионах ценники прибавили от 0,1 до 07%, в семи субъектах стоимость литра выросла на 0,8−2%. Снижение на 01,-1,3% произошло в 18 регионах. В остальных субъектах цена осталась прежней.