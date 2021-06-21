ФАС сообщила о повышении оптовых цен на газ с 1 июля

Оптовые цены на газ от компании «Газпром» и аффилированных с ней структур с 1 июля вырастут на 3% за тысячу кубометров. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на портале правовой информации.

«Утвердить с 1 июля 2021 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Оптовые цены на газ будут учитываться при формировании стоимости топлива для розничного потребителя.

Самым дорогим газ окажется для Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев. За тысячу кубометров газа без учета налога на добавленную стоимость компании заплатят 5155 рублей.

Самые бюджетные оптовые цены на газ оказались в Ямало-Ненецком автономном округе. За тысячу кубометров топлива после повышения просят 2769 рублей. Для Москвы и Московской области тысяча кубометров газа обойдется в 5050 рублей.

В последний раз оптовые цены на газ устанавливали 1 августа 2020 года.