ЦБ заставит банки заранее сообщать клиентам об изменении условий

Клиенты российских банков должны узнавать об изменении условий в обслуживании заранее, чтобы могли принять решение — соглашаться с новыми правилами или нет. Такую рекомендацию для финансовых учреждений выпустил Центральный банк.

Регулятор предложил установить срок 15 дней, чтобы банки сообщали клиентам об изменениях в условиях обслуживания. Так вкладчики и заемщики получат время для принятия решений о продолжении сотрудничества.

«Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины», — говорится в сообщении Центробанка.

В своем обращении регулятор отметил, что сейчас финансовые учреждения часто пересматривают свои условия из-за санкционных ограничений. Но клиентов нельзя просто ставить перед фактом, нужно предупреждать о параметрах услуг заранее.

В июле российские банки начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов своих вкладчиков. Тогда же Центробанк предупредил, что такое решение без уведомления клиентов нарушает их права. Регулятор подчеркнул, что одной публикации изменений в правилах на сайте банка недостаточно и необходимо получать согласие или несогласие клиента.