ЦБ заставит банки взять на себя расходы по страхованию ипотеки

Центробанк России закончил работу над концепцией ипотечного страхования, согласно которой кредитор при выдаче ипотеки возьмет на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.

Как указано на официальном сайте регулятора, страхование владельцев ипотек является обязательным, и они сами должны были его приобретать, причем банк получает большую часть страховой премии. Теперь предполагается, что страховка уже будет включена в полную стоимость кредита.

«Новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки», — указали в Центробанке.

В ведомстве подсчитали, что если бы предложенный подход уже применялся, то полная стоимость ипотеки в прошлом году была ниже на 0,15-0,67%.

Ранее сообщалось, что правительство России собирается продлить осенью льготную ипотеку со ставкой в 6,5%.