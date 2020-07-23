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    23 июля 2020, 03:02

    ЦБ заставит банки взять на себя расходы по страхованию ипотеки

    Александра Каширина

    Центробанк России закончил работу над концепцией ипотечного страхования, согласно которой кредитор при выдаче ипотеки возьмет на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.

    Как указано на официальном сайте регулятора, страхование владельцев ипотек является обязательным, и они сами должны были его приобретать, причем банк получает большую часть страховой премии. Теперь предполагается, что страховка уже будет включена в полную стоимость кредита.

    «Новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки», — указали в Центробанке.

    В ведомстве подсчитали, что если бы предложенный подход уже применялся, то полная стоимость ипотеки в прошлом году была ниже на 0,15-0,67%.

    Ранее сообщалось, что правительство России собирается продлить осенью льготную ипотеку со ставкой в 6,5%.

    Новости SMI.FM