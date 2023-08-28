Деньги 28 августа 2023, 19:10 ЦБ зарегистрировал новую международную платежную систему Реестр Банка России пополнился новой платежной системой Kwikpay РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новая международная платежная система Kwikpay появилась в реестре Центрального банка России. Как сообщила пресс-служба регулятора, ее внесли в список 25 августа.

По открытым данным, приложения новой платформы доступны в магазинах iOS и Google Play. Для переводов доступны 38 стран, среди которых государства СНГ, Грузия, Вьетнам, Турция, а также страны Евросоюза.

Реклама

В правилах платежной системы говорится, что переводы осуществляются с банковских карт «Мир», Visa и Mastercard. Отправлять без открытия банковского счета можно рубли, доллары и евро с получением в паре доллар/евро или национальной валюте страны, куда пришел платеж.

Переводы через подразделения банковских платежных агентов, пополнение счетов и электронных кошельков доступны только в рублях с комиссией до 5% от суммы.

Центробанк не указывает в реестре юридическое лицо операторов платежных систем, которое имеет доступ к услугам, расчетам и обмену сообщениями.

По данным «Интерфакса», оператором Kwikpay стала компания «Трубная СИВ2», зарегистрированная в Москве в 2019 году.

Это уже вторая платежная система, зарегистрированная Центробанком России в этом году. Весной в реестре появилась платформа dengi.ru, принадлежащая Банку 131 из Казани.

После внесения в санкционный список США банка «Юнистрим» под ограничения подпала и его одноименная платежная система, с которой прекратили работать банки Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Казахстана.

Россиянам доступна для переводов система «Золотая корона». При ее помощи можно перевести деньги в более чем 50 стран, но только с карт банков, не подпавших под санкции.