ЦБ заметил изменение цен на смежные товары из-за ограничений на сахар

Административные меры правительства по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло дали и вторичные эффекты. В Банке России отметили, что это отразилось на ценах на смежные товары. Об этом в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ускорение инфляции в России начиналось с повышения цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары. На этом отразилось и ослабление курса.

«Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов», — процитировало Набиуллину РИА «Новости».

Устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, сейчас растут, как наблюдают в ЦБ.

«Мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев», — отметила Набиуллина.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых. В марте показатель составлял 5,8%. По прогнозу Банка России, по итогам года инфляция составит 4,7-5,2%.