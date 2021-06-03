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    03 июня 2021, 10:48

    ЦБ заметил изменение цен на смежные товары из-за ограничений на сахар

    Александр Блинов

    Административные меры правительства по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло дали и вторичные эффекты. В Банке России отметили, что это отразилось на ценах на смежные товары. Об этом в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    ЦБ заметил изменение цен на смежные товары из-за ограничений на сахар

    Ускорение инфляции в России начиналось с повышения цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары. На этом отразилось и ослабление курса.

    «Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов», — процитировало Набиуллину РИА «Новости».

    Устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, сейчас растут, как наблюдают в ЦБ.

    «Мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев», — отметила Набиуллина.

    Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых. В марте показатель составлял 5,8%. По прогнозу Банка России, по итогам года инфляция составит 4,7-5,2%.