29 марта 2023, 19:38
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России более чем на 101 млрд долларов
ЦБ РФ: внешний долг России снизился до 380,5 миллиарда долларов
Внешний долг России снизился за 2022 года на 101,81 миллиарда долларов. На 1 января 2023 года он составил 380,5 миллиарда в американской валюте, заявили в пресс-службе ЦБ РФ.
В общей сумме 69,19 миллиарда долларов приходится на краткосрочные обязательства и 311,35 миллиарда долларов — на долгосрочные, уточнил «Коммерсант».
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В отчете об основных показателях статистики внешнего сектора в 2022 году представители регулятора указали, что внешний долг страны снизился преимущественно за счет погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.
В марте минувшего года Министерство финансов приняло особый порядок обслуживания внешних долгов через конвертацию рублей. Такой же механизм Минфин ввел и в отношении обязательств страны по евробондам.
ЦБ РФ
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