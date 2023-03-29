Деньги 29 марта 2023, 19:38 ЦБ заявил о снижении внешнего долга России более чем на 101 млрд долларов ЦБ РФ: внешний долг России снизился до 380,5 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Внешний долг России снизился за 2022 года на 101,81 миллиарда долларов. На 1 января 2023 года он составил 380,5 миллиарда в американской валюте, заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

В общей сумме 69,19 миллиарда долларов приходится на краткосрочные обязательства и 311,35 миллиарда долларов — на долгосрочные, уточнил «Коммерсант».

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В отчете об основных показателях статистики внешнего сектора в 2022 году представители регулятора указали, что внешний долг страны снизился преимущественно за счет погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.

В марте минувшего года Министерство финансов приняло особый порядок обслуживания внешних долгов через конвертацию рублей. Такой же механизм Минфин ввел и в отношении обязательств страны по евробондам.