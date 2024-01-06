Деньги 06 января 2024, 23:03 ЦБ заявил о приросте наличных у россиян ЦБ: прирост наличных у россиян по итогам 2023 года составил 1,9 трлн рублей РИА «Новости»

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Банк России заявил, что прирост наличных у россиян по итогам 2023 года составил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным Центробанка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. За 11 месяцев прошлого года остатки наличности на руках у населения выросли на 9,6%, или на 1,56 триллиона рублей. При этом объем наличности за 28 дней декабря вырос еще на 374,7 миллиарда рублей.

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Если сравнить с 2022 годом, то в то время объем наличных в обращении вырос на 2,28 триллиона рублей.

По словам управляющего директора Газпромбанк Private Banking Егора Сусина, прошлый год оказался разорван по динамике.

«Начало года сопровождалось сильным оттоком в наличность, а с осени началось устойчивое сокращение объема наличных в обращении, связанное с ростом депозитных ставок», — заявил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. По его словам, чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.