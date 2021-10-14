ЦБ заявил о максимуме ставок по банковским вкладам за два года
Центробанк: в октябре средняя ставка по банковским вкладам выросла до 6,4%
Средняя ставка по банковским вкладам в России выросла до 6,4% в октябре 2021 года. Показатели обновили максимум за последние два года, сообщили в Центробанке.
Регулятор сделал выводы по результатам мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций. Специалисты оценивали банки, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц.
В первую декаду октября процентная ставка выросла с 6,1% до 6,43%. Последний раз подобный процент фиксировали в январе 2019 года.
За минувший год ипотека в России стала дороже, а средний ежемесячный платеж по ней увеличился на 14%.