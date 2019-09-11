ЦБ захотел решать, сколько кредитов выдавать россиянам

Чтобы сдержать рост потребкредитования и не допустить на рынке финансового «пузыря», Центробанк предложил расширить его полномочия и позволить напрямую диктовать банкам — какое количество кредитов они могут выдать заемщикам. Сейчас Банк России использует надбавки к коэффициентам риска по кредитам. Чем выше риск, тем больше капитала требуется банку для соблюдения действующих нормативов.

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Начиная с 2018 года Центробанк уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом. Кроме того, четыре раза были подняты коэффициенты по необеспеченным потребительским кредитам. С 1 октября 2019 года ЦБ вводит дополнительные надбавки, которые привязаны к долговой нагрузке заемщика.

Сейчас Россия переживает очередной бум потребкредитования, говорят эксперты. Так, за первый квартал 2019 года оно выросло почти на четверть. на 24%. Между тем более восьми миллионов россиян на погашение кредитов вынуждены отдавать более половины своего дохода.