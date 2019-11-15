ЦБ задумался о выпуске монеты номиналом 50 рублей

В Банке России обсуждается вопрос о выпуске 50-рублевой монеты. Как признался замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко, он слышал аргументы и за, и против этой инициативы.

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В интервью «Газете.ru», представитель банка рассказал, что в выпуске монеты такого номинала заинтересованы представители вендинговой индустрии.

Она нужна им для сдачи. Однако чтобы осмелиться выпустить их, нужно быть уверенным в целесообразности такого решения. Монета должна прослужить по крайней мере 20-30 лет.

«С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты неочевиден», — признался Демиденко.

Тем не менее он подчеркнул, что Центробанк следит за ситуацией. Если организация увидит объективную необходимость в выпуске такой монеты и это будет выгодно, то чеканка начнется.

Сейчас в России существуют монеты номиналом один, два, пять и десять рублей. В бумажном виде в стране ходят купюры достоинством десять, пятьдесят, сто, двести, пятьсот, тысяча, пять тысяч рублей.