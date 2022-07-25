ЦБ предположил, что к концу года в России возобновится выпуск бумажных купюр номиналом пять и 10 рублей. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в интервью «360» предположил, что такой шаг связан со снижением цен.

Он напомнил, что ранее ЦБ отказался от этой идеи.

«Монеты номиналом пять и 10 рублей стали ходовыми, и их было удобнее использовать», — отметил Юденков.

Он предположил, что возвращение к прежнему формату связано с составом монет. Юденков сказал, что выпуск пластиковых купюр, адаптированных под бумажный формат, будет выгоднее для Центробанка по сравнению с изготовлением металлических денег.

«Также я допускаю, что когда цены снижаются, то и масштаб уменьшается. И потребуется больше денег номиналом пять и 10 рублей. Если вы заметили, то уже три месяца подряд у нас снижают цены в магазинах, народ начинает экономить», — поделился он.

Также профессор отметил, что об отмене копеек пока речи не идет.

«В бухгалтерском балансе все считается с копейками. Просто мы их не видим с вами, а вообще они есть. И по закону у нас как бы там рубль состоит из 100 копеек. Так что перспективы у нас самые приятные», — напомнил Юденков.

Он отметил, что дизайн новых купюр могут адаптировать под современные тренды.