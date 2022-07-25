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    25 июля 2022, 11:36

    ЦБ задумался о выпуске купюр номиналом пять и 10 рублей из-за снижения цен — профессор РАНХиГС

    Прфессор Юденков заявил, что снижение цен ведет к увеличению спроса на мелкий номинал

    Александр Иванов, Анна Флиская

    ЦБ предположил, что к концу года в России возобновится выпуск бумажных купюр номиналом пять и 10 рублей. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в интервью «360» предположил, что такой шаг связан со снижением цен.

    Он напомнил, что ранее ЦБ отказался от этой идеи.

    «Монеты номиналом пять и 10 рублей стали ходовыми, и их было удобнее использовать», — отметил Юденков.

    Он предположил, что возвращение к прежнему формату связано с составом монет. Юденков сказал, что выпуск пластиковых купюр, адаптированных под бумажный формат, будет выгоднее для Центробанка по сравнению с изготовлением металлических денег.

    «Также я допускаю, что когда цены снижаются, то и масштаб уменьшается. И потребуется больше денег номиналом пять и 10 рублей. Если вы заметили, то уже три месяца подряд у нас снижают цены в магазинах, народ начинает экономить», — поделился он.

    Также профессор отметил, что об отмене копеек пока речи не идет.

    «В бухгалтерском балансе все считается с копейками. Просто мы их не видим с вами, а вообще они есть. И по закону у нас как бы там рубль состоит из 100 копеек. Так что перспективы у нас самые приятные», — напомнил Юденков.

    Он отметил, что дизайн новых купюр могут адаптировать под современные тренды.