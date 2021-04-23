ЦБ забрал лицензию у Проинвестбанка

Банк России лишил лицензии пермский АКБ «Профессиональный инвестиционный банк». Об этом говорится в официальном сообщении ЦБ.

Регулятор принял такое решение, потому что банк занижал величину нужных к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Также финансовая организация завышала стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Проинвестбанк нарушил федеральные законы и нормативные акты Банка России. Центробанк в течение года применял к организации различные меры. В том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Регулятор добавил, что большую долю активов банка составляли ссудная задолженность и имущество, не применяемое в основной деятельности.

«На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — говорится в сообщении.

Банк России не раз направлял предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований регулятора привело к возникновению в работе Проинвестбанка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В финансовую организацию назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — подчеркнули в ЦБ.