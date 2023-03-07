Деньги 07 марта 2023, 15:00 ЦБ забрал брокерскую лицензию у «Яндекс банка» ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс банка» по желанию компании РИА «Новости»

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АО «Яндекс банк» больше не обладает лицензией на осуществление брокерской деятельности. Такое решение принял Банк России, сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

«На основании заявления Акционерного общества „Яндекс Банк“ Банк России 6 марта 2023 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности», — сказано в сообщении.

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Пресс-служба «Яндекс банка» объяснила РБК, что решила отказаться от брокерской лицензии, поскольку подобные услуги оказались для организации сейчас неприоритетными.

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Эта лицензия Центробанка позволяет заниматься брокерской деятельностью профессионально. То есть можно совершать операции с ценными бумагами в интересах клиента по договору комиссии или по договору поручения. Лицензию может получить физическое лицо или организация, отвечающая требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам. Ее срок действия не ограничен.