Деньги 03 июля 2023, 03:05 ЦБ выведет кары «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году Директор департамента ЦБ Бабкина: карту «Мир» хотят вывести в 5-6 стран в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центробанк планирует вывести карты национальной платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран к концу 2023 года. Об этом «Известиям» сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта „Мир“. В наших планах — вывести карты „Мир“ в пять-шесть новых стран в 2023 году», — заявила Бакина.

Реклама

Глава департамента не стала называть страны, готовые к сотрудничеству, несмотря на угрозы санкций. Бабкина сообщила, что в Турции ищут альтернативные решения для приема платежей у россиян.

Весной карта «Мир» начала работать на Кубе. На острове можно снять деньги в банкоматах, кубинская сторона настраивает POS-терминалы для проведения оплаты. Директор департамента ЦБ сообщила, что уже летом на Кубе российские туристы смогут рассчитываться картой «Мир».