ЦБ выступил против рассылки кредитных карт по почте

Центробанк считает недопустимым привлекать клиентов банков с помощью рассылки им кредитных карт. В частности, потому что человеку не оставляют возможности отказаться.

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На такую непрошеную услугу, по данным газеты «Коммерсант», жалуются клиенты ОТП-банка. Еще одна опасность состоит в том, что личные данные клиента могут попасть к третьим лицам.

«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента [, но и] и повышает риск их незаконного распространения», — заявили в Банке России.

Также эксперты издания напомнили о случаях, когда мошенники устраивались работать почтальонами, самолично открывали письма с банковскими картами, а потом получали деньги с них.

На сайте ОТП-банка написано, что «наряду с предложением на получение кредита в заявлении, подписанном вами, содержится предложение на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской карты». При этом способ доставки карты выбирает сам банк. В финансовой организации указано, что этот канал используется около десяти лет.

«И пока не планируем отказываться», — заявили изданию в банке. Там заметили, что отправляют карточки только клиентам с хорошей кредитной историей и «платежной дисциплиной». При этом клиент заверяет свое согласие. ОТП-банк также не видит в этом никакой угрозы безопасности для личных данных человека. Ведь карты доставляют адресату неактивированными.