Деньги 27 декабря 2022, 12:24 ЦБ вышел из капитала банка «Открытие» ЦБ: ВТБ выполнил обязательства по оплате акций банка «Открытие» РИА «Новости»

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Центральный Банк России вышел из капитала «Открытия». Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регулятора.

Они отметили, что ВТБ полностью выполнил свои обязательства перед ЦБ: представители финансовой организации оплатили необходимый объем акций.

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«В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк „ФК Открытие“ 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ», — сообщили представители регулятора.

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Соглашение о продаже было подписано 22 декабря. Причина, по которой ВТБ решил купить одного из лидеров рынка, не сообщается. В июле 2022 года «Открытие» занял четвертое место среди банков, финансирующих застройщиков.

Стоимость сделки оценили в рамках рынка — в 340 миллиардов рублей. Из этой суммы покупателя обязали выплатить 233,1 миллиарда рублей. Еще 106,9 миллиарда рублей поступят на счет продавца в виде облигаций федерального займа.

Представители ВТБ заявляли, что клиенты проданного банка пока не почувствуют изменений: для них сохранят все ключевые продукты и сервисы.