ЦБ выпустил серебряную монету с изображением тагильского паровоза

Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля «Паровоз Черепановых». Новую монету выпустили в рамках серии «Изобретения России». Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«На оборотной стороне монеты расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений заводских построек. Тираж монеты — три тысячи штук», — сказано на сайте Центробанка. Лицевая сторона монеты отделана в виде рельефного изображения Государственного герба Российской Федерации. Также на ней расположены надписи: «Российская Федерация», «Банк России». Изображенный на монете паровоз является первым паровозом в России.