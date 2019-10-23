ЦБ выпустил правила по контролю за инсайдерской информацией

СМИ: банки попросили ЦБ смягчить «антиотмывочные» нормы Подробнее

Инсайдом называют служебную информацию компании, способную в случае ее раскрытия повлиять на стоимость бизнеса. Это может быть финансовая отчетность, результаты проверок и прогнозы, грядущие отставки и назначения, переговоры о слиянии или продаже и так далее.

Утвержденные правила внутреннего контроля обязательны для профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов (тех, кто выпускает ценные бумаги), а также госорганов, имеющих право размещать свободные средства. К этой же категории относится и сам Центральный банк, рейтинговые агентства, биржи и оценщики, уточнил «Коммерсант».

Этим юрлицам нужно будет разработать собственные правила внутреннего контроля за инсайдерской информацией.

В указании ЦБ указан минимальный набор положений, которые необходимо отразить в таких правилах.