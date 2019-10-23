  • ЦБ выпустил правила по контролю за инсайдерской информацией

    23 октября 2019, 03:47

    Кирилл Фролов

    Банк России опубликовал указание, устанавливающее правила по контролю за инсайдерской информацией. Документ вступит в силу 20 апреля 2020 года.
    ЦБ выпустил правила по контролю за инсайдерской информацией

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    Инсайдом называют служебную информацию компании, способную в случае ее раскрытия повлиять на стоимость бизнеса. Это может быть финансовая отчетность, результаты проверок и прогнозы, грядущие отставки и назначения, переговоры о слиянии или продаже и так далее.

    Утвержденные правила внутреннего контроля обязательны для профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов (тех, кто выпускает ценные бумаги), а также госорганов, имеющих право размещать свободные средства. К этой же категории относится и сам Центральный банк, рейтинговые агентства, биржи и оценщики, уточнил «Коммерсант».

    Этим юрлицам нужно будет разработать собственные правила внутреннего контроля за инсайдерской информацией.

    В указании ЦБ указан минимальный набор положений, которые необходимо отразить в таких правилах.