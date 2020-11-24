ЦБ выпустил памятные монеты с крокодилом Геной

Центробанк выпустил две памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». Они посвящены одному из самых известных героев отечественных мультиков — крокодилу Гене.

Как сообщил сайт регулятора, 24 ноября в обращение вышли монеты номиналом в три и 25 рублей. Первая сделана из серебра, а вторая — из недрагоценных металлов. 25-рублевки выпустили в двух видах: с просто рельефным и цветным покрытием.

«На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма „Крокодил Гена“ на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала; вверху по окружности имеется надпись: „Крокодил Гена“», — говорится в описании серебряного трояка.

Весит драгоценная монета 31,1 грамма. Ее сделали из серебра 925 пробы. Всего их выпустили семь тысяч штук.

Монет номиналом 25 рублей выпустили 850 тысяч штук. Таких же 25-рублевок с цветным покрытием 150 тысяч штук.

В октябре ЦБ России выпустил пять миллионов памятных монет, посвященных медикам. На них изобразили двух медицинских работников в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи.