ЦБ выпустил монеты в честь советского мультика «Дед Мороз и лето»

Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору. Их общий тираж составит более 500 тысяч экземпляров.

Монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето», выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом три рубля, монеты из недрагоценных металлов — 25 рублей в обычном исполнении и с цветным изображением. Серебряных монет выпущено три тысячи штук, 450 тысяч — обычных, 50 тысяч — с цветным изображением.

Источник фото: Центробанк

Эти монеты вышли в рамках серии «Российская (советская) мультипликация».

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«В связи с 300-летием подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии Банк России выпускает серебряную монету номиналом один рубль Ростехнадзор. На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Источник фото: Центробанк

Тираж монет Ростехнадзора составит три тысячи экземпляров.

Все выпускаемые серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы.