ЦБ выявил новую манипуляцию по навязыванию клиентам банков дополнительных услуг | 360°

Деньги 29 сентября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber ЦБ выявил новую манипуляцию по навязыванию клиентам банков дополнительных услуг ЦБ РФ предупредил, что будет бороться с навязыванием клиентам дополнительных услуг РИА «Новости»

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ЦБ РФ установил, что некоторые банки используют недобросовестную практику навязывания клиентам услуг при дистанционном обслуживании. Речь идет, в частности, о страховании жизни и здоровья.

Схема выглядит следующим образом. При оформлении заявки на кредит используется кнопка «Далее», чтобы получить согласие человека на ту или иную дополнительную услугу. Чаще всего это услуга по страхованию, написали «Известия».

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По словам замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ РФ Сергея Колганова, это является прямым нарушением закона о потребкредите. Он подчеркнул, что регулятор будет пресекать такую практику.

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Для наказания банков имеется большой выбор инструментов, начиная от предписаний устранить нарушение и штрафов до приостановления некоторых видов деятельности.

«Для принятия той или иной дополнительной услуги потребитель должен выразить волеизъявление. Для этого он должен ознакомиться с содержанием этой услуги, а потом согласиться или отказаться», — пояснил Колганов.

Однако простое нажатие на кнопку «Далее» не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие.

Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская в комментарии изданию заявила, что эта проблема серьезна и решать ее нужно радикально. Потому что бывают случаи, когда клиенты после оформления кредита дистанционно внезапно узнают, что их долг вырос почти вдвое за счет страховки.

«Информация должна быть доведена банком до клиента четко и способом, исключающим недомолвки и толкования», — заключила она.

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