ЦБ выдаст предписание Сбербанку за неподключение к быстрым платежам

Сбербанк получит от ЦБ предписание за то, что сорвал сроки подключения к Системе быстрых платежей (СБП). Ее оператором выступает Банк России.

К 1 октября 11 системнозначимых банков должны были подключиться к системе. Это не сделал только Сбербанк.

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«Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения», — сообщили в пресс-службе ЦБ. Заявление процитировала газета «Ведомости».

Регулятор также подчеркнул, что использует единый подход ко всем участникам. Сбербанк ситуацию не прокомментировал.

Центробанк при неисполнении предписания в срок может оштрафовать финансовую организацию на сумму до 1% минимального размера уставного капитала. Так, Сбербанк может получить штраф в размере до десяти миллионов рублей.

О том, что Сбербанк не успевает подключиться к СБП, месяц назад говорил глава организации Герман Греф. Еще тогда ЦБ пригрозил выдачей предписания и штрафом.

«Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — ответил на это Греф.

СБП создана для того, чтобы люди переводили друг другу деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от наименования обслуживающего банка. Центробанк разработал СБП как альтернативу системе переводов по номеру мобильного телефона Сбербанка.

«У вас должна быть возможность совершить платеж из любого места, из любого банка, просто нажав на кнопку, и не задумываться о том, что для этого вы должны стать клиентом только одного конкретного банка», — объясняла смысл создания СБП зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.