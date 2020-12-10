ЦБ ввел ограничения на операции Qiwi Bank

Центробанк провел проверки, по результатам которых объявил об ограничениях на некоторые операции Qiwi Bank. Они затронули платежи в пользу иностранных торговых компаний, а также переводов корпоративным клиентам на предоплаченные карты.

«ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов», — привел ТАСС цитату из материалов компании.

Согласно данным Qiwi, плановая проверка Центробанка проходила в период с июля по декабрь 2020 года. Специалисты изучали информацию о деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Во время проверки ЦБ нашел некоторые нарушения в отчетности и введении документации. В итоге банк обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей.

«Мы считаем, что наложенные на нас ограничения в первую очередь обусловлены общими тенденциями к усилению киберезопасности и трансграничных платежей, которые мы проводим», — заявили в Qiwi.

В компании отметили, что сейчас тесно сотрудничают с Центробанком, чтобы устранить все обнаруженные недочеты и нарушения.