ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации банка «Спутник»

Центробанк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Спутник» на шесть месяцев. Об этом сообщили на сайте регулятора.

ЦБ принял такое решение в связи с тем, что банк «Спутник» нарушал законы, регулирующие деятельность кредитных организаций, а также не исполнял нормативные акты регулятора. В связи с этим ЦБ в течение года неоднократно вводил ограничения на осуществление отдельных видов операций и применял другие меры в отношении кредитной организации.

Регулятор также выявил в деятельности банка признаки финансовой неустойчивости. Кроме того, «Спутник» был вовлечен в проведение сомнительных операций с валютой.

Банк «Спутник» является единственным в РФ, с которым у Банка внешней торговли КНДР имеются корреспондентские отношения в рамках обслуживания операций структур ООН для Северной Кореи, отметили в ЦБ.

Центробанк одновременно с этим на три месяца ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Спутника».

Банк «Спутник» по величине активов занимает 292-е место в банковской системе страны.

Ранее в ЦБ предложили изменить подход к вступлению новых законов в силу.