ЦБ внесет данные смартфонов в единую базу для борьбы с отмыванием

Речь идет о единой базе ЦБ. В ней будет собрана в реестр информация от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк, чтобы провести денежные переводы. Каждому устройству будет присвоен уникальный код. Если при переводе денег между разными юридическими лицами код совпадет, это будет значить, что скорее всего была совершена попытка отмывания доходов, а деньги клиент перевел сам себе.

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Как уверен партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов, предложенная ЦБ система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием средств, а также их обналичиванием. Именно у таких бизнесменов, как правило, создано множество компаний, на которые открыты бесчисленные счета в разных банках.

«Как правило, такие лица имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств, то есть создается своеобразный хаб. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе», — разъяснил юрист.

Когда заработает единая система идентификации, которой пока присвоено рабочее название «Сервис анализа технических устройств», банки смогут проверять устройства отправителя и получателя, даже если они совершают переводы через разные финансовые учреждения. Кроме того, создание единой системы позволит судам и правоохранительным органам истребовать сведения об устройствах, с которых проводились банковские операции.

В результате эта информация может стать доказательством как в налоговых спорах о дроблении бизнеса, так и в антимонопольных расследованиях по картельным сговорам. Когда система заработает в штатном режиме, пока не сообщается.