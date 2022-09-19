ЦБ ужесточит выдачу ипотеки с маленьким первым взносом | 360°

Важное 19 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber ЦБ ужесточит выдачу ипотеки с маленьким первым взносом ЦБ с 1 декабря ужесточит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке РИА «Новости»

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С 1 декабря Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на рынке первичного жилья. К коэффициенту риска таких кредитов сделают надбавку, сообщили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке заявили, что подобная мера позволит ограничить выдачу предоставления кредитов без первоначального взноса.

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«Исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска», — заявили в ЦБ.

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Специалисты добавили, что с 1 декабря к коэффициенту риска по рублевым ипотекам с первоначальным взносом не выше 10% установят надбавку в два пункта. Она не будет зависеть от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), подчеркнули в регуляторе.

В скором времени цены на первичное и вторичное жилье в России могут уравняться, заявил руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. По его словам, в ближайшее время банки начнут выдавать льготную ипотеку и на «старые» квартиры.

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