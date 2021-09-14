ЦБ увидел признаки замедления роста цен на потребительские товары

Рост цен на потребительские товары в России начал останавливаться. Об этом свидетельствуют показатели августа по отношению к июлю. При этом в годовом выражении инфляция пока еще очень высока. Об этом говорится в обзоре Банка России «Динамика потребительских цен».

Согласно представленному докладу, в августе годовая инфляция поднялась на 0,22 процентных пункта, до 6,68% после падения этого показателя до 6,46% в июле.

Цены на продукты питания по итогам года увеличились на 7,7%. Это связано со значительным темпом роста на мясо продукты. Непродовольственные товары также показали максимальный годовой рост до 7,97%.

Замедление динамики роста цен в августе можно увидеть по отношению к июлю. Медленнее стало дорожать мясо и другие продукты питания за исключением овощей и фруктов, которые начали дешеветь.

Цены на промтовары также прекратили разгоняться. По итогам августа рост составил 0,66%, что меньше, чем в июле, когда этот показатель составил 0,87%.

По мнению авторов доклада, «смешанные» годовые и месячные показатели стали первым признаком снижения цен на товары. Замедления годовой инфляции в регуляторе ждут в четвертом квартале, когда влияние окажет повышение ключевой ставки.