Деньги 20 февраля 2023, 20:22 ЦБ увеличит макропруденциальные требования по ипотечным кредитам с 1 мая

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Банк России с 1 мая текущего года повысит макропруденциальные требования по ипотечным кредитам. Об этом сообщили представители регулятора. Их процитировал ТАСС.

«Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, ЦБ с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве», — рассказали они.

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Также представители регулятора отметили, что новые меры учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при покупке жилплощади в ипотеку.

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Кроме того, надбавки введут и для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Согласно заявлению ЦБ, макропруденциальные надбавки в зависимости от значения ПДН (показатель долговой нагрузки) и размера первоначального взноса по ипотечному кредиту составят от 0,5 до 1,5.

При этом представители регулятора отметили, что увеличение надбавок грозит определенным замедлением роста ипотеки. Но у предложения ЦБ есть и положительные последствия. Среди них — умеренные показатели роста на рынке жилья, предотвращение рисков ценового пузыря и формирование банками запаса капитала на случай увеличения потерь.