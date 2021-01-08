ЦБ уточнил основания для блокировки счетов россиян

Поправки в положение 375-П вступят в силу в октябре 2021 года. Список признаков сомнительных операций обновили спустя восемь лет после последних изменений. В него впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Банк России также добавил в список регулярные зачисления средств от третьих лиц и их обналичивание.

В перечне появился пункт с операциями по исполнительным документам. Банки смогут отказать в переводе, если он покажется им сомнительным. Исполнительные листы будут выдавать по итогам судов. К этой категории отнесли исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если банк откажет в операции по исполнительному документу, его могут оштрафовать.

Из списка признаков убрали пункт о нестандартных и сложных инструкциях по проведению расчетов, выбор клиентом невыгодных условий и предложение высокой комиссии при оказании услуг. Теперь подозрительной не будут считать операцию через представителя, который не контактирует с банком.