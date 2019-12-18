ЦБ установил официальный курс валют

По информации издания, на открытии Московской биржи доллар подорожал на 13 копеек. В десять часов утра стоимость американской валюты составила 62,54 рубля, а через час — 62,61 рубля.

Евро также стал дороже по сравнению с показателями закрытия. На десять часов утра европейская валюта стоила — 69,64 рубля, спустя час цена увеличилась до 69,69 рубля.

По данным ЦБ РФ, 18 декабря стоимость доллара составляет 62,5326 рубля, стоимость евро — 69,6801 рубля.