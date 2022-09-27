ЦБ установил курсы иностранных валют на 28 сентября | 360°

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ЦБ установил курсы иностранных валют на 28 сентября

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Названы курс доллара и евро на 28 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Доллар поднялся на 0,1766 рубля и составил 59,8318 рубля. Евро подорожал на 0,675 рубля — до 56 рублей.

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Курс валют в будни устанавливается, исходя из рыночных курсов Московской биржи.

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