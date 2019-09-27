ЦБ установил курс валюты на 28 сентября

Курс доллара в субботу, 28 сентября, поднимется на 13 копеек и составит 64,4156 рубля. Евро, напротив, снизится на семь копеек и составит 70,3161 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже 27 сентября курс доллара вырос на 21 копейку и составил 64,42 рубля. Стоимость европейской валюты поднялась на 17 копеек и составила 70,3 рубля.