ЦБ установил курс валют на выходные

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 64,86 копейки и составит 69,4191 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 55,95 копейки, до 64,3008 рубля.

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разную динамику. Евро прибавило в цене четыре копейки и подошло к отметке в 69,26 рубля. Доллар США подешевел на две копейки. Его цена — 64,18 рубля.