ЦБ установил курс валют на выходные

Российский Центробанк установил официальный курс валют на 3–5 апреля. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, курс европейской валюты увеличится на 63,93 копейки и подойдет к отметке в 89,5916 рубля. Американский доллар подорожает на 26,61 копейки и составит 76,0734 рубля.

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков посоветовал не менять рубли на доллары.

«Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные — продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», — обратил внимание финансист.