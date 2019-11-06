ЦБ установил курс валют на 7 ноября

По данным издания, американский доллар подорожает на 34 копейки и будет стоить 63,5880 рубля. В свою очередь курс европейской валюты поднимется на одну копейку и составит 70,4301 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Валюта Евросоюза прибавила в цене 15 копеек до 70,47 рубля. Доллар США подошел к отметке в 63,63 рубля, подорожав на 14 копеек.