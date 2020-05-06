    06 мая 2020, 16:54

    ЦБ установил курс валют на 7 мая

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на седьмое мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 94 копейки и составит 80,0598 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 1,25 рубля и будет стоить 73,9719 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевел на 18 копеек, до 80,18 рубля, а доллар потерял в цене 49 копеек, упав до 73,65 рубля.