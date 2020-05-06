ЦБ установил курс валют на 7 мая

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 94 копейки и составит 80,0598 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 1,25 рубля и будет стоить 73,9719 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевел на 18 копеек, до 80,18 рубля, а доллар потерял в цене 49 копеек, упав до 73,65 рубля.